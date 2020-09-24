بيان رسمي.. الأهلي ينفي إصدار أي بيانات بشأن الفريق الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

نفى النادي الأهلي أصدار أي قرارات أو بيانات تخص الفريق الأول بالنادي وقطاع الكرة.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة".

وتداولت أنباء عن قرار النادي الأهلي بتوجيه الشكر لفايلر، ومساعده ديفيد سيزا، مع تعيين محمد يوسف مدربا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري، فيما يخوض منافسات في بطولتي دوري الأبطال بعد الوصول لنصف النهائي لمواجهة الوداد المغربي، وبطولة الكأس حيث يستعد لمواجهة الترسانة يوم 30 سبتمبر بدور الـ16 للبطولة.