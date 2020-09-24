العتال يتقدم بشكوى جديدة ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

تقدّم هاني العتال، بشكوى جديدة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

وأشار العتال، وفقاً لشكوته، إلى أنه منذ إنعقاد الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك بتاريخ 23 و24 نوفمبر 2017 والتى تضمنت بند إنتخابات مجلس إدارة جديد للدورة 2017 /2021 والتى أسفرت عن فوزه على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادى للدورة ويحاول مرتضى منصور بكل الطرق منعه من مباشرة مهامه كنائب لرئيس مجلس إدارة النادي، مخالفاً بذلك إرادة الجمعية العمومية التي جعلها القانون السلطة العليا في الهيئات الرياضية، فضلاً عن مخالفته كذلك لكل القوانين والمواثيق الدولية والأولمبية المنظمة لشئون الرياضة، بحسب تصريحاته.

واختتم شكواه بطلب اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ إرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك بتمكينه من مباشرة مهامه كنائب لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لتصبح الشكوى هي الثانية المقدمة من هاني العتال ضد مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد أعلن عن تحويل الشكاوي التي وصلت إليه من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واتحاد كرة اليد وهاني العتال وعبدالله جورج وممدوح عباس إلى لجنة الأندية والقيم والأخلاق للتحقيق فيها واتخاذ مايلزم.