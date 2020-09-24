محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
فرّط فريق وادي دجلة في نقطتين في صراع البقاء بمسابقة دوري we المصري بعد التعادل السلبي الذي تحقق أمام منافسه سموحة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن حسابات الأسبوع الـ29.
وضع وادي دجلة يظل في خطر من خلال تواجده في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة ليصبح بفارق الأهداف عن الجونة والذي يحتل الترتيب السادس عشر إلا أن الفريق الساحلي سيواجه أسوان مساء اليوم.
وفشل دجلة في تحقيق الانتصار للمباراة السادسة على التوالي منذ الفوز على نادي مصر بنتيجة (2-1) حيث حقق تعادلين أمام المقاولون العرب وسموحة والخسارة في أربع مباريات ضد الأهلي وإنبي وبيراميدز وطلائع الجيش.
في المقابل، حافظ أحمد سامي على سجل خالي من الهزائم مع سموحة من خلال الفوز على المصري البورسعيدي والجونة والتعادل أمام الزمالك ودجلة.
وأصبح سموحة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة إلا أن الفريق السكندري مهددًا بفقدان مركزه حال فوز غريمه الاتحاد على إنبي في مباريات نفس الجولة.
ومن المقرر أن دجلة ضد الإنتاج الحربي، في المقابل يلعب سموحة ضد حرس الحدود يوم الإثنين المقبل.
تشكيل وادي دجلة: محمد عبد المنصف - أحمد رمضان "بيكهام" - محمود مرعي - عبد الرحمن رمضان - إسحاقو يعقوبو - عمرو صالح - أحمد سعيد - محمد هلال - مروان حمدي - حسام عرفات - عبدالكبير الوادي.
تشكيل سموحة: الهاني سليمان - كريم يحيى - أحمد جمال - رجب نبيل - أحمد فتوح - أحمد حمص - محمود عبد الحليم - محمد نادي - ناصر ماهر - حسام حسن - صلاح محسن.
كانت هذه تفاصيل خبر نقطة لا تكفي.. دجلة يواصل تواجده في منطقة الهبوط بالتعادل أمام سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.