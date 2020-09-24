المقاولون يُجيب عبر الخليج 365.. هل طلب الأهلي عماد النحاس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إنهم لن يقفوا عقبة أمام عماد النحاس حال تلقيه عرضاً للعمل في الأهلي.

وأشار عادل، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن النحاس لم يتلق أي عروض للعمل في نادي الأهلي حتى هذه اللحظة.

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وأوضح المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون أن النحاس ابن من أبناء الأهلي ويسعى للعودة إليه خلال الفترة المقبلة لرد الجميل.

وأتم مسؤول المقاولون حديثه بـ: "النحاس يحلم بتدريب الأهلي، ويخبرنا دوما بهذا وما فعله مع المقاولون العرب على مدار موسمين يستحق منا الموافقة على انضمامه للأهلي حال تلقيه عرضاً رسمياً".

ويحتل نادي المقاولون المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز، صاحب المركز الثالث، بعد مرور 28 جولة.