مشاهدة مباراة اشبيلية وبايرن ميونخ بث مباشر بكأس السوبر الأوروبي

يخوض فريق بايرن ميونخ الألماني مواجهة نارية عندما يلتقى مع نظيره إشبيلية الإسبانى، على ملعب "بوشكاش أرينا" فى العاصمة المجرية بودابست، في تمام التاسعة من مساء الخميس، بتوقيت القاهرة، في مواجهة كأس السوبر الأوروبي 2020، حيث يسعى كل من العملاق البافارى والفريق الأندلسى نحو التتويج باللقب الثانى في تاريخهما بمسابقة سوبر أوروبا، ومن المقرر أن تكون المباراة مذاعة على قناة beIN Sports HD 1.

ويشارك بايرن ميونخ في النسخة الحالية من كأس السوبر الأوروبى بعدما نجح في التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي،

بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "النور"، فى العاصمة البرتغالية لشبونة.

فى المقابل، يخوض إشبيلية الإسبانى سوبر أوروبا عقب فوزه بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" للمرة السادسة فى تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب، بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة 3 - 2، فى المباراة التى جمعتهما فى مدينة كولن الألمانية.

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وحصد العملاق البافارى لقب السوبر الأوروبى مرة واحدة في تاريخه وذلك عام 2013، فيما

حصد الفريق الأندلسى اللقب مرة واحدة أيضا في عام 2006.

ويتسلح بايرن ميونخ بسجله الخالى من الهزيمة في أخر 31 مباراة في جميع البطولات، فيما نجحت كتيبة المدرب جولين لوبيتيجى في الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم في أخر 31 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

وتعد مواجهة اليوم هي الثالثة بين الفريقين على المستوى الرسمي، حيث تقابلا وجها لوجه مرتين في دورى أبطال أوروبا بموسم 2017-2018 بالدور ربع النهائي، حيث فاز بايرن ميونخ في الذهاب بهدفين مقابل هدف في إسبانيا، قبل تخرج مواجهة الإياب في "إليانز أرينا" بالتعادل السلبى ليتأهل العملاق البافارى إلى المربع الذهبى.