bein sport مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد اشبيلية بث مباشر

بعد العودة من استئناف البطولة استطاع بايرن ميونخ أن يقدم عروضا مميزة للغاية، حيث تخطى تشيلسي، وبعد ذلك في ربع النهائي حقق فوزًا ساحقا على حساب برشلونة 8-2، مرورا بالفوز على ليون 3-0 في نصف النهائي، وأخيرًا التتويج باللقب القاري على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، حيث كان توقيع الهدف الوحيد في المباراة للفرنسي كينجسلي كومان.

إشبيلية بطل اليوروباليج

هذا ويدخل إشبيلية المباراة باعتباره بطلا لبطولة الدوري الأوروبي عن الموسم المنصرم، حيث توج به الآخر بعد مشوار شاق وطويل تحت قيادة مديره الفني جولين لوبتيجي، حيث توقفت البطولة منذ مارس الماضي حتى تم استئنافها بنظام الدورة المجمعة في ألمانيا.

واستطاع فريق إشبيلية أن يقهر كافة الصعاب التي وقفت في طريقه من

أجل التتويج باللقب القاري، حيث استطاع أن يتخطى عقبة مانشستر يونايتد في نصف النهائي، فضلا عن تحقيقه فوز كبير على حساب إنتر ميلان في المباراة النهائية للبطولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسيكون إشبيلية على موعد مع التاريخ حال اقتناص لقب السوبر الأوروبي عن هذا الموسم على حساب بايرن ميونخ.

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