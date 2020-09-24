بعد العودة من استئناف البطولة استطاع بايرن ميونخ أن يقدم عروضا مميزة للغاية، حيث تخطى تشيلسي، وبعد ذلك في ربع النهائي حقق فوزًا ساحقا على حساب برشلونة 8-2، مرورا بالفوز على ليون 3-0 في نصف النهائي، وأخيرًا التتويج باللقب القاري على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، حيث كان توقيع الهدف الوحيد في المباراة للفرنسي كينجسلي كومان.
إشبيلية بطل اليوروباليج
هذا ويدخل إشبيلية المباراة باعتباره بطلا لبطولة الدوري الأوروبي عن الموسم المنصرم، حيث توج به الآخر بعد مشوار شاق وطويل تحت قيادة مديره الفني جولين لوبتيجي، حيث توقفت البطولة منذ مارس الماضي حتى تم استئنافها بنظام الدورة المجمعة في ألمانيا.
واستطاع فريق إشبيلية أن يقهر كافة الصعاب التي وقفت في طريقه منأجل التتويج باللقب القاري، حيث استطاع أن يتخطى عقبة مانشستر يونايتد في نصف النهائي، فضلا عن تحقيقه فوز كبير على حساب إنتر ميلان في المباراة النهائية للبطولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وسيكون إشبيلية على موعد مع التاريخ حال اقتناص لقب السوبر الأوروبي عن هذا الموسم على حساب بايرن ميونخ.
تجدون هنا ( مشاهدة مباراة بايرن ميونخ واشبيلية بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع )
تجدون هنا ( رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونخ واشبيلية مباشر )
كانت هذه تفاصيل خبر bein sport مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد اشبيلية بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.