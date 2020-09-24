مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم بث مباشر بكأس كاراباو

يتواجه فريقي مانشستر سيتي وبورنموث اليوم، في أحد مواجهات الدور الثالث كأس كاراباو، تبدأ اول مباريات كأس الرابطة الإنجليزية لمانشستر سيتي وستكون المواجهة اليوم أمام بورنموث ، ويدخل أبناء جوارديولا بمعنويات مرتفعة وحافزاً كبيراً للوصول للأدوار المقبلة وضمان التأهل ، وستكون المواجهة اليوم قوية ويدخل لاعبي المان سيتي وبورنموث تحت شعار لا محال من الهزيمة ، ويبحث كلاً منهما عن الفوز اليوم من أجل القتال علي

تحقيق اللقب هذه النسخة من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ، وتُعتبر هذه البطولة من أهم وأقوي البطولات، ونحن في موقع الوفد ننشر لكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم.

يدخل بورنموث اللقاء تحت ضغط كبير خصوصاً انه سيواجه فريق كبير بحجم نادي مانشستر سيتي ويعلم جيداً أنه خصم عنيد وقوي ولن يستسلم بسهولة ، ولكنه

سيبذل أقصي جهده في الخروج من اللقاء محققاً نتيجة إيجابية ، وستقام المباراة علي استاد الإتحاد ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس كاراباو.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

طرفي اللقاء : مانشستر سيتي وبورنموث.

مناسبة اللقاء : الدور الثالث كأس كاراباو.

التوقيت : 8:45 بتوقيت القاهرة.

القناة : بي إن سبورت 4.

المعلق : محمد بركات.