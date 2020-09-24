نهائي السوبر الأوروبي بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ واشبيلية يلا شوت

يترقب عشاق كرة القدم المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ الألماني ونظيره إشبيلية الإسباني، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الأوروبي، حيث من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020. وتلعب مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست. على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست. بايرن بطل دوري الأبطال يدخل فريق بايرن ميونخ المباراة باعتباره بطلا لبطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم المنصرم، حيث توج باللقب بعد مشوار طويل للغاية، على يد مدربه هانز فليك، فتوقفت البطولة منذ مارس الماضي حتى تم استئنافها بنظام الدورة المجمعة في البرتغال. تجدون هنا ( مشاهدة مباراة بايرن ميونخ واشبيلية بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع ) تجدون هنا ( رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونخ واشبيلية مباشر ) مشوار طويل للغاية، على يد مدربه هانز فليك، فتوقفت البطولة منذ مارس الماضي حتى تم استئنافها بنظام الدورة المجمعة في البرتغال.

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