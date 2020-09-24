مشاهدة مباراة ليفربول ولينكولن سيتي اليوم بث مباشر اليوم Liverpool FC

يتواجه فريقي ليفربول ولينكولن سيتي اليوم، في أحد مواجهات الدور الثالث كأس كاراباو، الريدز يدخل هذا اللقاء بكل قوة ليكون له دوراً في الوصول للأدوار المقبلة ويأمل في التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية لهذه النسخة ، جدير بالذكر أنه قد خرج الموسم الماضي علي يد أستون فيلا بنتيجة فادحة وثقيلة “خماسية نظيفة دون رد” في دور ربع النهائي ، ويسعي أن يكون له دوراً جيداً في هذاالموسم ليكون صاحب اللقب ، ويسعي في تحقيق الفوز اليوم لضمان التأهل للدور المقبل بنجاح، ونحن في موقع الوفد ننشر لكم مشاهدة مباراة ليفربول ولينكولن سيتي اليوم.
في المقابل نادي لينكولن سيتي يعمل مدي قوة وشراسة خصمه اليوم الذي قد إصطدم أمامه اليوم في الدور الثالث من كأس كاراباو ، ولكنه يأمل في تحقيق الفوزويبذل أقصي جهده ليقدم أداء يليق به في هذا اللقاء ، ستقام المباراة علي ملعب بنك سينسيل ضمن فعاليات دور الـ 32 من كأس كاراباو.
مشاهدة مباراة ليفربول ولينكولن سيتي
طرفي اللقاء : ليفربول ولينكولن سيتي.
مناسبة اللقاء : الدور الثالث كأس كاراباو.
التوقيت : 8:45 بتوقيت القاهرة.
القناة : بي إن سبورت 2.
المعلق : حسن العيدروس.
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