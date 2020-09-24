بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ واشبيلية بنهائي كأس السوبر الأوروبي

تشهد العاصمة المجرية، بودابست، مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في بطولة كأس السوبر الأوروبي، في لقاء يحمل في طياته ندية وإثارة كبيرين، ونقدم لكم فيما يلي موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي والقناة الناقلة لها.

يتواجد بايرن ميونخ في نسخة 2020 من بطولة كأس السوبر الأوروبي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، حيث توج باللقب على حساب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية، التي حقق فيها الفوز بهدف دون رد.

فيما يتواجد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي بصفته بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»،

وهي البطولة التي توج بها النادي الأندلسي على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، بعد مباراة مثيرة للغاية.

موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في السوبر الأوروبي

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تنطلق مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في السوبر الأوروبي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في السوبر الأوروبي

تقام مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في السوبر الأوروبي على ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست، عاصمة المجر، مع السماح بحضور الجماهير في المدرجات على ألا تزيد عن 30% من السعة الإجمالية لملعب المباراة.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في السوبر الأوروبي

تذاع مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في السوبر الأوروبي حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورتس اتش دي 1.