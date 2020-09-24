الأهلي يوضح حقيقة بيان إقالة فايلر

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، أن النادي لم تصدر عنه أي قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيماالفريق الأول لكرة القدم.
وأوضح أن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، وإن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي.
وترددت أنباء حول إقالة السويسري رينيه فايلر المدير الفني عن منصبه وتعيين محمد يوسف مدرباً مؤقتاً لنهاية الموسم.
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