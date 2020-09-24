شاهد .. ربيع ياسين:" لازم الأندية تساعدني .. هستعد لتصفيات أفريقيا إزاي بالشكل ده!"

أعرب ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن بالغ استياؤه من موقف الأندية ورفضها إرسال لاعبيها للانضمام لصفوف الفراعنة.

قال ربيع ياسين في تصريحات خاصة ل"الوفد": "افتقد لجهود ١٨ لاعبًا، لا بد أن تساعدني

الأندية والمدربين، منتخب الشباب أمامه تصفيات قوية وشرسة في نوفمبر، كيف استعد وأجهز اللاعبين بالوضع الحالي؟!".وواصل: "المدرب بيقول محتاج اللاعب رغم أنه مش بيحطه في قائمة الماتش وفي دوري اتحسم ومراكز اتحددت في الترتيب خلاص".وأضاف: "كيف أجهز اللاعبين نفسيًّا وبدنيًّا وخططيًّا في مثل هذه الظروف؟!، بعض اللاعبين وزنهم زائد".وأتم: "قدمنا جيلًا محترمًا من اللاعبين قبل أن يبدأ مشواره الدولي بصفة رسمية لكن علينا تحقيق نتائج في تصفيات شمال أفريقيا".