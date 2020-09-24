مالك تشيلسي يتبرع بعشرات الملايين لتهجير الفلسطينيين!

تبرعت شركات تابعة لمالك نادي تشيلسي الإنجليزي، رومان أبراموفيتش بعشرات ملايين الجنيهات لجمعية “ألعاد” الاستيطانية التي تعمل في القدس الشرقية المحتلة ومتهمة بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ويقدم الملياردر الروسي الذي حصل على الجنسية الإسرائيلية عام 2018، مبالغ ضخمة لمشاريع البحث والتطوير والاستثمار في الشركات المحلية الإسرائيلية.

وكشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أربع شركات يملكها أبراموفيتش أو يديرها في جزر العذراء البريطانية البريطانية تبرعت بحوالي 79 مليون جنيه إسترليني لجمعية ألعاد، التي تطلق على قرية سلوان المحاذية للقدس اسم “مدينة داود”.

وقامت جمعية ألعاد منذ تأسيسها في 1986، بتوطين أسر يهودية في نحو 75 من بيوت سلوان.

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كما تدير إلعاد المواقع الأثرية في مدينة داود التي تعد مواقع هائلة لجذب السياح في المنطقة، حيث يزورها أكثر من مليون شخص سنويا.

وبحسب تحقيق البي بي سي، لا تكشف جمعية ألعاد عن هوية المتبرعين لتمويل عملها، فيما جاء نحو نصف التبرعات التي تلقتها بين عامي 2005 و 2018 من شركات أبراموفيتش الذي يعد أكبر فرد متبرع للجمعية في السنوات الخمسة عشر الأخيرة.

وتعمل هذه الجمعية التي تتلقى مساعدات حكومية، على تعزيز الوجود الإسرائيلي في سلوان على حساب سكانها الأصليين.

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