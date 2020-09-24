من هم اللاعبين الأغلى في بلادهم؟

أنفقت الأندية عشرات الملايين لضم النجوم، بعضهم نجحوا مع منتخبات بلادهم وقادوها للتتويج بالألقاب والبعض الآخر لا يزال العمر أمامه لتحقيق الألقاب، وآخرون أخفقوا في ذلك وإعتزلوا اللعب دوليًا.

ورغم تراجع القيم السوقية للبعض بشكل كبير، يبقى هؤلاء اللاعبون الأغلى في بلدانهم بحسب آخر صفقة انتقال للاعب.

ونرصد في هذا التقرير أبرز أغلى اللاعبين في بلادهم:

البرازيلي نيمار: انتقل عام 2017 من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

الفرنسي كليان مبابي: انتقل عام 2018 من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 145 مليون يورو.

البلجيكي إيدين هازارد: انتقل عام 2019 من تشيلسي إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون يورو.

البرتغالي جواو فيليكس: انتقل عام 2019 من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 126 مليون يورو.

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الأرجنتيني جونزالو هيجواين: انتقل عام 2016 من نابولي إلى يوفنتوس مقابل 90 مليون يورو.

الإنجليزي هاري ماجواير: انتقل عام 2019 من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي مقابل 87 مليون يورو.

الهولندي فيرجيل فان دايك: انتقل عام 2018 من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 84 مليون مليون يورو.

الإسباني كيبا أريزابالاجا: انتقل عام 2018 من أتلتيك بلباو إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو.

الألماني كاي هافيرتز: انتقل عام 2020 من باير ليفركوزن إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو.

الإيطالي جورجينيو: انتقل عام 2018 من نابولي إلى تشيلسي مقابل 57 مليون يورو.