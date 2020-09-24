يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف النصر والعين في دوري أبطال آسيا، في إحدى مباريات اليوم الخميس 24-9-2020 ضمن الجولة السادسة والاخيرة من المجموعة الرابعة.

نُقلت مباراة “النصر والعين” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب” بصوت المعلق “سمير المعيرفي” بالاضافة إلى قناتي بي إن سبورتس والكأس القطريتين.

فاز العين الإماراتي على النصر السعودي بهدف دون مقابل، اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

نجح الفريق الإماراتي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 19 إثر ركلة ركنية نفذها بندر الأحبابي، حيث حاول مدافع النصر علي لاجامي إبعاد الكرة لكنها ارتطمت بصدر كودجو لابا وعادت داخل الشباك.

ورغم الخسارة ظل النصر متصدرا للمجموعة برصيد11 نقطة بفارق نقطتين عن السد صاحب المركز الثاني والذي حسم تأهله هو الاخر، فيما رفع العين رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

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وكان النصر والسد قد حسما تأهلهما لمنافسات دور الستة عشر في وقت سابق، فيما ودع فريقا سباهان الإيراني والعين الإماراتي منافسات المجموعات التي استؤنفت في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر منافساتها حتى الثالث من أكتوبر المقبل في إطار دورة مجمعة بقرار من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بسبب جائحة كورونا.

وفي دور الـ16 يلتقي النصر مع ثاني المجموعة الثالثة، في حين يتقابل السد مع أول المجموعة الثالثة.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل النصر مع السد 2-2 وفوز سيباهان على العين 4-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز السد على سيباهان 3-0 والنصر على العين 2-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز النصر على سيباهان 2-0 وتعادل العين مع السد 3-3، وشهدت الجولة الرابعة فوز السد على العين 4-0 والنصر على سيباهان 2-0، وشهدت الجولة الخامسة تعادل السد مع النصر 1-1 وسيباهان مع العين 0-0.

إليكم فيديو أهداف النصر والعين في دوري أبطال آسيا

هدف التقدم للعين “لابا كودجو”

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