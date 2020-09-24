طرائف الميركاتو الصيفي | لاعبة كرة قدم تنضم لفريق للرجال!!

باتت اللاعبة اليابانية يوكي ناغاساتو ، أول أول امرأة على الإطلاق تلعب بشكل إحترافي في فريق رجال.

انتقلت اللاعبة الفائزة بكأس العالم للسيدات 2011 مع منتخب اليابان وأفضل صانعة ألعاب في الدوري الأميركي للسيدات، انتقلت على سبيل الإعارة لعدة أشهر من فريقها شيكاجو رد ستار الأميركي للسيدات إلى فريق هايابوسا إليفين الياباني للرجال.

وتملك اللاعبة البالغة من العمر 33 عامًا مسيرة رائعة للغاية في عالم كرة السيدات، إذ مثلت اليابان في 3 بطولات كأس عالم ودورتي ألعاب أولمبية.

وفازت ناجاساتو في 132 مباراة وسجّلت 58 هدفًا لمنتخب بلادها منذ عام 2004. بالإضافة إلى تألقها الموسم الماضي مع فريقها شيكاجو رد ستار في الدوري الأميركي للسيدات، بتسجيل 8 أهداف وصناعة 8 أخرى.

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ويلعب فريق هايابوسا إليفين – المنتقلة إليه ناجاساتو – في دوري الدرجة الثانية لمحافظة كاناجاوا اليابانية.

ولعل قرار ناجاساتو بالانضمام إلى النادي المغمور، يعود لتأثرها بشقيقها الأكبر، الذي يلعب حاليًا في خط الوسط مع الفريق نفسه.

وأحرزت ناجاساتو مع منتخب اليابان المركز الثاني في كأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 2015 وأيضًا أولمبياد 2012.

وقالت اللاعبة اليابانية في حفل توقيع العقد مع نادي هايابوسا إليفين:”بصراحة، ما يمكنني المساهمة به بين الرجال غير معروف”.