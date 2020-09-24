توتنهام يرصد 50 مليون يورو لمدافع إنتر ميلانو!

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” اليوم الخميس في تقرير لها أن وكيل أعمال مدافع إنتر ميلانو، ميلان سكرينيار، التقى بممثلين من توتنهام لبحث نقل اللاعب إلى النادي الأنجليزي.

وقال التقرير إن مدير فريق كرة القدم بالسبيرز، ستيف هيتشن، التقى وكيل أعمال اللاعب صبيحة اليوم في مدينة ميلانو، ووصلا إلى نقطة أتفاق فيما بينهما.

سكرينيار (25 عامًا) هو أحد أفضل المدافعين في العالم بحسب المحللين والخبراء الرياضيين لما أظهره من قوة في الأداء خلال الموسمين المنصرمين رفقة الإنتر.

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ورصد توتنهام مبلغ 50 مليون يورو لأستقدام الدولي السلوفاكي بتوصية من المدرب جوزيه مورينيو، لكن الإنتر يطلب 60 مليون يورو بحسب سكاي.

وسيعول النادي الإيطالي على واعد فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش لتعويض رحيل سكرينيار المحتمل إلى توتنهام، إذ وضع الفيولا سقف 40 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

سكرينيار كان قد وفد إلى النيراتزوري صيفية 2017 قادمًا من سامبدوريا بعقد مدته ست سنوات وبقيمة انتقال وصلت إلى 35 مليون يورو.