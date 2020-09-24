بدأت منافسات الدوري الإيطالي الأسبوع الفائت بلا مفاجآت في الجولة الأولى من المسابقة بفوز الكبار، يوفنتوس وميلان ونابولي.
وكان مدرب نابولي، إيفان جينارو جاتوزو، قد انتقد السلطات المحلية في البلاد لقرارها السماح فقط بحضور ألف مشجع للفريق صاحب الأرض في كُل مباراة.
وطالب جاتوسو بعودة الجماهير بشكل تدريجي إلى الملاعب لأنها على حد وصفة “رياضة جماهيرية” تستمد قوتها وأسسها من مؤازرة الأنصار.
يقول تقرير من يومية “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية اليوم الخميس، إن الاتحاد المحلي لكرة القدم بالتشاور مع رابطة الدوري، سيصوتان لتمرير مشروع رفع نسبة الحضور الجماهيري.
ومن المنتظر أن يتم تحديد نسبة 25% من الطاقة الإستيعابية للملاعب للحضور الجماهيري، بغض الطرف عن سعة الملعب نفسه، أي أن العدد سيُحدد بناء على حجم الملعب.
فمثلًا ملعب سان سيرو ستكون نسبة الحضور الجماهير فيه 20 ألف مشجع في المباراة الواحدة وهي ما تعادل 25% من السعة الأجمالية البالغة 80 ألف مقعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإيطالي: السماح بحضور الجماهير لربع السعة الاستيعابية في الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.