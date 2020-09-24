الدوري الإيطالي: السماح بحضور الجماهير لربع السعة الاستيعابية في الملاعب

بدأت منافسات الدوري الإيطالي الأسبوع الفائت بلا مفاجآت في الجولة الأولى من المسابقة بفوز الكبار، يوفنتوس وميلان ونابولي.

وكان مدرب نابولي، إيفان جينارو جاتوزو، قد انتقد السلطات المحلية في البلاد لقرارها السماح فقط بحضور ألف مشجع للفريق صاحب الأرض في كُل مباراة.

وطالب جاتوسو بعودة الجماهير بشكل تدريجي إلى الملاعب لأنها على حد وصفة “رياضة جماهيرية” تستمد قوتها وأسسها من مؤازرة الأنصار.

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يقول تقرير من يومية “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية اليوم الخميس، إن الاتحاد المحلي لكرة القدم بالتشاور مع رابطة الدوري، سيصوتان لتمرير مشروع رفع نسبة الحضور الجماهيري.

ومن المنتظر أن يتم تحديد نسبة 25% من الطاقة الإستيعابية للملاعب للحضور الجماهيري، بغض الطرف عن سعة الملعب نفسه، أي أن العدد سيُحدد بناء على حجم الملعب.

فمثلًا ملعب سان سيرو ستكون نسبة الحضور الجماهير فيه 20 ألف مشجع في المباراة الواحدة وهي ما تعادل 25% من السعة الأجمالية البالغة 80 ألف مقعد.