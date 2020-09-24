ميلان يعلن إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا

أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي الخميس، عن إصابة مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وجاءت نتائج اللاعب إيجابية في الجولة الثانية من الفحوصات التي أجريت أمس الأربعاء، وفقًا للبروتوكول المعمول به في البلاد.
ميلان كان قد أعلن أمس أيضًا عن إصابة مدافعه البرازيلي ليو دوارتي (26 عامًا) بالفيروس خلال الجولة الأولى من الفحوصات.
وسيتم عزل كلا اللاعبين عن بقية الفريق، ما يعني أنهما لن يكونا متاحان للقاء متصدر الدوري النرويجي بودو جليمت في تمهيدي الدوري الأوروبي أمسية اليوم.
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