مقتل دي سانتيس يهز الوسط الرياضي الإيطالي..

قُتل الحكم الإيطالي دانييلي دي سانتيس وصديقته عارضة الأزياء إليونورا مانتا، بطريقة بشعة حيث طعنًا حتى الموت في شقته بمدينة ليتشي.

وقعت الحادثة يوم الإثنين الماضي وتسببت في حدوث صدمة في جميع أنحاء إيطاليا لاسيما في الوسط الكروي، وقام حُكام المباريات بالوقوف مع الفرق دقيقة حدادًا على وفاة زميلهم.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن هوية الجاني ودوافعه غير واضحين، لكن بعض الشهود سمعوا مانتا وهو تصرخ باسم القاتل على ما يبدو، كما شوهد وهو يجري في الشارع ومعه السكين، مما قد يقود الشرطة إلى هوية القاتل، وقال البعض أنهم رأوا شخصًا يتسلق منزلهما حاملاً سكينًا.

وأصدر اتحاد الحكام الإيطالي بيانًا رسميًا وصف فيه الحكم البالغ من العمر 33 عاما بأنه: “رجل شجاع ومتواضع، وحكم واعد”.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يدير دي سانتيس مباراة في كأس إيطاليا اليوم الخميس بين فريقي مونوبولي ومودينا.