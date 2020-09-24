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رسمياً الحارس السنغالي مندي ينتقل إلى تشيلسي 

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أعلن نادي الانكليزي الخميس تعاقده مع الحارس السنغالي إدوار مندي من رين الفرنسي بصفقة لمدة خمسة أعوام بلغت قيمتها 22 مليون جنيه استرليني (28 مليون دولار) وفقاً للتقارير. 

 

وسينافس الدولي السنغالي على مركز في التشكيلة الأساسية مع الإسباني كيبا أريسابالاغا الذي يقدم مستويات غير مقنعة. 

  

وقال مندي (28 عاماً) "أنا متحمس جداً للانضمام إلى تشيلسي. إنه حلم بالنسبة لي أن أكون جزءا من هذا الفريق والعمل مع فرانك لامبارد وكل جهازه الفني". 

  

وتابع "أتطلع للقاء زملائي وأطوق لأبدأ". 

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ونجح الحارس الفارع الطول (1,96 م) في الحفاظ على نظافة شباكه تسع مرات في 24 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حيث ساهم في احتلال رين المركز الثالث وبلوغ النادي للمرة الأولى في تاريخه. 

  

ورغم أنه ولد في فرنسا، الا أن مندي اختار تمثيل السنغال على المستوى الدولي. 

  

وقالت مديرة النادي اللندني الروسية مارينا غرانوفسكايا "ما إن صنّف (الحارس السابق التشيكي) بيتر تشيك (المستشار الفني) وفريقنا الفني إدوارد أنه الحارس الأنسب لاستكمال مجموعتنا الحالية، أردنا ضمه فوراً". 

  

وتابعت "يصل إدوار بعد موسم ناجح جداً مع رين. لديه طموحات لتحقيق المزيد". 

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