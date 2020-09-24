رياضة | عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد محمد يوسف المُدرب القريب من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنباء توليه المسئولية الفنية بالفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي أعلن عن توجيه الشكر إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بعد عدم التوصل لاتفاق في استمراره في قيادة الفريق حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا.

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وأكد محمد يوسف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي"، أنه لم يتلقى أى اتصالات حتى الآن من جانب إدارة النادي لتوليه المسئولية الفنية.

وأضاف: "لا يمكنني التعليق على عودتي لتدريب الفريق مرة أخرى، حتى يتم مخاطبتي بشكل رسمي، ولن أتحدث عن رحيل المدرب السويسري".

واختتم تصريحاته لـ"الخليج 365": "في حال تم تعييني مدرب للفريق، سأعقد جلسة مع مجلس الإدارة واللاعبين من أجل وضع خطة المرحلة المقبلة، وسيكون الهدف بكل تأكيد هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".