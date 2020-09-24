رياضة | الأهلي يكرم رينيه فايلر قبل رحيله

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكرم رينيه فايلر قبل رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا بعد رحيل السويسري رينيه فايلر.
كما قرر الأهلي إقامة احتفالية كبيرة بملعب تدريبات الفريق مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة غدًا الجمعة ؛ من أجل تكريم الجهاز الفني السابق بالفريق الأول لكرة القدم الفترة الماضية على خلفية حصولهم على لقبي السوبر المصري بداية الموسم وبطولة الدوري العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، والوصول بالفريق للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ، وأيضاً الوصول بالفريق للدور ١٦ بمسابقة كأس مصر لهذا الموسم أيضاً.
قرارات الأهلي اليوم:
- تعيين محمد يوسف مديرآ فنياً مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، حتى نهاية الموسم بإنتهاء مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر لهذا الموسم
- تعيين عادل مصطفى مدربا عاماا بالجهاز الفني.
- استمرار المدرب العام المساعد سامي قمصان.
- استمرار مدرب حراس المرمى السويسري ميشيل يانكون
- استمرار الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود مديرآ للجهاز ومشرفا على الجهاز الطبي كاملا.
- استمرار سيد عبدالحفيط مديرًا للجهاز الإداري ومديرا للكرة بالنادي.