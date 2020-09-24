رياضة | سرس الليان يفوز على اتحاد الشرطة وديًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر سرس الليان يفوز على اتحاد الشرطة وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان بقيادة أسامة حجاج، على فريق اتحاد الشرطة في عقر داره، بهدف دون مقابل.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب أحمد ناصر في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وأشاد أسامة حجاج، المدير الفني لسرس الليان، بأداء لاعبيه، في مباراة اليوم، مشيرا أن فريقه أصبح جاهزا لعودة المباريات الرسمية.