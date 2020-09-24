رياضة | منتخب السويس بكامل قوته امام سيراميكا بالممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر منتخب السويس بكامل قوته امام سيراميكا بالممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد لقاء منتخب السويس وسيراميكا، القادم، والمقرر إقامته، السبت على استاد السويس الجديد في الثالثة عصرا، ضمن منافسات الاسبوع التاسع عشر بدورى الممتاز ب، نقطة فارقه لكلا الفريقان، في ظل ثراع ملتهب على الفمة.

و حشد أشرف خضر المدير الفنى لفريق منتخب السويس معظم عناصر القوي لدي الفريق لدفع بيهم بالقاء المصيري ومن المنتظر انا يلعب بنفس التشكل الذى خاض به مباراة الداخلية الجولة الماضية و التى استطاع فيها أبناء الغريب بالعودة الي السويس باغلي ثلاث نقاط، و بالتالي لأن يشهد إللى تغيرت طفيفة داخل التشكيل، بعد تألق محمود كوكو حارس المرمى وتصدي لضربتي جزاء، واللاعبين حسن ياسين صاحب الهدفين، و أشرف أنور، و أحمد عيد ، وخالد لطفي وأحمد فتحى، ومحمد شيكا.

ويدخل فريق منتخب السويس اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد ٢٨ نقطة، بفارق ٧ نقاط عن فريق سيراميكا متصدر المجموعة برصيد ٣٥ نقطة، قبل ٤ جوالات على ختام المسابقه، وكان انهى لقاء الدور الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويذكر أن لازال يعيش جماهير السويس أفرح الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف خارج أرضه، وتجدد املهم للصعود مرة اخرى الى الدوري الممتاز.

وقام مجلس إدارة منتخب السويس برئاسة محمد هلال بصرف مكافأة فوز الفريق على الداخلية، واجري الجهاز الفنى و الفريق مسحة كورونا وظهرت النتيجة بسلبية الجميع.