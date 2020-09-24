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رياضة | رسالة شوبير تنهي الأمر.. فايلر خارج الأهلي

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة شوبير تنهي الأمر.. فايلر خارج الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الإعلامي أحمد شوبير على إعلان موعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتهي الامر من اول اكتوبر"، في إشارة لرحيل المدير الفني للأهلي رينيه فايلر.

وهناك محاولات من جانب إدارة الأهلي لإقناع المدير الفني للأهلي بالبقاء في الفريق حتى نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب فايلر في الرحيل عن الأهلي من أجل مواصلة العمل في فريق آخر وخوض تجربة وتحد جديد.

وتوج الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر بلقب الممتاز للمرة الثانية والأربعين في تاريخه متفوقا على جميع منافسيه هذا الموسم.

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