رياضة | أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته الكبيرة بالعودة مرة ‏أخرى إلى النادي، بعدما قضى أكثر من موسمين خارج مصر، وتحديدًا في نادي سبارتا براغ التشيكي، ‏موضحًا أن العودة إلى الأهلي أمر يُسعده كثيرًا، لأنه تربى بين جدران النادي في قطاع الناشئين، ‏وقضى بين مراحله المختلفة سنوات رائعة وكثيرًا ما تمنى العودة إلى النادي مرة أخرى.

وقال أحمد عبد القادر الشهير بـ«حمدي» إن أسرته بالكامل تعشق الأهلي، لذا كان من الطبيعي أن ‏يعود إلى النادي مرة أخرى، بعد رحلة احتراف في الدوري التشيكي، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا ‏على متابعة الأهلي خلال تجربته الأوروبية، لأن اسم ومكانة الأهلي معروفان عالميًّا، ففي أوروبا ‏يعرفون الفرق الكبيرة في أي قارة خارج أوروبا، والأهلي له شهرة كبيرة باعتباره بطل إفريقيا، ‏وأكثر فريق حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار حمدي إلى أن طموحه مع الفريق الأول بلا حدود، ويرغب في تحقيق بطولات ونجاحات ‏كثيرة معه خلال السنوات المقبلة، لكنه يعلم جيدًا أن تحقيق هذا سيكون مُرتبطًا بمزيد من الاجتهاد ‏والتركيز مع الفريق، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وهذا ما سيفعله الفترة المقبلة، حتى يُثبت جدارته ‏بالمشاركة مع الفريق الأول وسط هذه الكوكبة من النجوم الكبيرة.

وتابع: «أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي، فلم أتردد في قبول العرض ‏الأهلاوي، إذ بدأت المفاوضات منذ ثلاثة أسابيع، حينها تحدث معي الأهلي عن طريق وكيل أعمالي، ‏كما فتح خط مفاوضات رسميًّا مع نادي سبارتا، ولم تستغرق المفاوضات طويلًا، وتم التوقيع في ‏وقت قصير للغاية، لأنني لا يمكن أن أتأخر عن طلب الأهلي».

واستطرد: «أُجيد اللعب في عدة مراكز، أبرزها الجناحان الأيسر والأيمن، وأنا تحت أمر الجهاز ‏الفني في أي مركز يوظفني فيه».‏

وتحدث حمدي عن تجربته في التشيك، قائلًا: «لعبت موسمين وستة أشهر في نادي سبارتا، ‏وفي الموسم الأول حصلت على لقب أفضل لاعب ثم واصلت التألق في الموسم الثاني».

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وتابع: «خلال الفترة الماضية تلقيت عرضين من نادي هايدوك سبيلت الكرواتي، وإيه إس ‏ترينسن السلوفاكي، ومعهما عرض الأهلي، ورغم أن عرض الأهلي كان الثالث فإنني فضلته ‏دون تفكير، ولم أنظر لعرضَي كرواتيا وسلوفاكيا، وقررت التوقيع للأهلي، لأنه عشقي الأول ‏والأخير».

وأكد أنه كان حريصًا على متابعة الدوري المصري حلال فترة وجوده في التشيك، وكان حريصًا ‏أيضًا على التواصل بشكل مُستمر مع كثير من لاعبي الفريق الأول في الأهلي، موضحًا أنه يرتبط ‏بعلاقة قوية بجيل فريق 99، الذي لعب معه كثيرًا قبل رحلته الأوروبية.

وعن تجربته في قطاع الناشئين قبل الرحيل إلى التشيك، قال حمدي: «كانت تجربة جيدة للغاية، قضيت سنوات لا أنساها في مراحل الناشئين المختلفة، وتحديدًا من موسم 2011 حتى 2017، ‏حيث حصلت على لقب أحسن لاعب والهداف في خمسة مواسم، وبعدها رحلت إلى الدوري التشيكي ‏بعدما فضلته على عرض آخر كان قد وصلني من بازل السويسري».‏

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وتمنى حمدي تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا بعدما حسم لقب الدوري مؤخرًا للمرة الـ42 في ‏تاريخه والخامسة على التوالي، موضحًا أن الفريق يملك كل مقومات النجاح وحصد اللقب ‏الإفريقي رغم الصعوبات التي يعاني منها بسبب الإصابات والغيابات، لكن يبقى الأهلي كبيرًا ‏بفضل خبرات لاعبيه وقدرتهم على مواجهة الظروف وتحقيق طموحات الجماهير.

وتعهد حمدي بتقديم أفضل ما لديه حتى يحظى بفرصة مع فريق الأهلي، ويُقدم نفسه بشكل جيد ‏لجماهير الأهلي التي يراها رقم واحد في نجاحات الفريق وإنجازاته.