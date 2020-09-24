رياضة | باريس سان جيرمان يدخل سباق الصراع على نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يدخل سباق الصراع على نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر نجم دفاع تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وألمحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار روديجر مع تشيلسي وذلك بعد استبعاد النجم الألماني عن مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي وبارنسلي في بطولة كأس الرابطة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع روديجر على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أنطونيو روديجر البالغ من العمر 27 عامًا يلعب مع البلوز منذ عام 2017 وخاض مع تشيلسي حتى الآن 115 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين آخرين وارتبط بالإنتقال إلى برشلونة أيضًا.