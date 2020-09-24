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رياضة | بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند.. الجماهير تغيب عن السوبر الألماني

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند.. الجماهير تغيب عن السوبر الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن مباراة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ستقام على ملعب آليانز آرينا بدون حضور جماهيري.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن كأس السوبر الألماني سوف يقام يوم 30 سبتمبر الحالي بين بطل الدوري في الموسم الماضي ووصيفه.

وأكدت الصحيفة الألمانية أنه كان من المقرر تواجد الجماهير في الملعب بنسبة معينة لكنه تم إتخاذ اقرار بعدم حضور الجماهير بسبب إزدياد حالات الإصابة بفيروس المستجد في ألمانيا.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ تمكن في الموسم الماضي من تحقيق الثلاثية التاريخية : الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

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