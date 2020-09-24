رياضة | بواليا يقود هجوم الجونة أمام أسوان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بواليا يقود هجوم الجونة أمام أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رضا شحاته المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة أسوان الهامة والتي تقام على ستاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الجونة جاء على النحو التالي :- حراسة المرمى : إسلام طارق خط الدفاع : ألان كيامبادي - محمود الجزار - محمد نجيب - عمرو سعداوي Advertisements خط الوسط : أكرم توفيق - سيرجي أكا - إسلام عبد النعيم - عموري خط الهجوم : أحمد حمدي - والتر بواليا. البدلاء :- عمر رضوان - خالد صبحي - محمد محسن ليلة - أحمد ياسر ريان - إسلام رشدي - جوناثان نجويم - محمد ناجي "جدو" - أحمد مجدي - محمود شبراوي.

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