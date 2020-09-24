رياضة | آخر من حمل لقب دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يستقر على بديل فايلر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر من حمل لقب دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يستقر على بديل فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن هوية المدير الفني القادم للأهلي في حال قرر رينيه فايلر الرحيل بشكل رسمي عن القلعة الحمراء.

وطلب رينيه فايلر الرحيل عن الأهلي في الفترة القادمة، وهو ما شكل صدمة كبيرة لجماهير المارد الأحمر، خاصة أنه ينتظر مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تعيين محمد يوسف في منصب المدير الفني عقب رحيل فايلر، وهو آخر مدرب أتى بلقب دوري أبطال إفريقيا للفريق في عام 2013.

ومن المنتظر أن يتم تعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا حتى بداية الموسم القادم، ويعاونه عادل مصطفى، وسيكون طارق سليمان مدربا لحراس المرمى.

ويحاول محمود الخطيب إقناع فايلر بالبقاء داخل جدران الأهلي لكن يبدو أن الأمور لا تسير في الطريق الصحيح.