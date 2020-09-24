رياضة | نجم بايرن ميونيخ: أتمنى ألا تصل الأمور لركلات الترجيح في السوبر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونيخ: أتمنى ألا تصل الأمور لركلات الترجيح في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جيروم بواتينج، مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني، على ضرورة حسم مباراة السوبر الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني في الوقت الأصلي، وذلك في المباراة التي ستجع الفريقين مساء اليوم، في نهائي كأس السوبر الأوروبية.

وفي كأس السوبر الأخير لبايرن في عام 2013 احتاج الفريق لركلات الترجيح ليفوز على تشيلسي، ولكن بواتينج يأمل هذه المرة ألا تصل الأمور لهذا الحد عندما يلتقي بايرن ميونخ، بطل دوري الأبطال، مع أشبيلية، بطل الدوري الأوروبي.

وقال بواتينج في مقابلة مع الموقع الرسمي لناديه :"أتمنى ألا تصل الأمور لركلات الترجيح، ولكن إذا حدث هذا فأنا أعلم أن فريقنا جاهز وأن بإمكاننا أن نلعب أكثر من 90 دقيقة".

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وأضاف :"ستكون مباراة مثيرة وسنحاول حسم اللقاء في الوقت الأصلي. ولكنك لا يمكنك معرفة ما يمكن أن يحدث في كرة القدم".

وقال المدافع أيضا أن هدف الفريق في الموسم الحالي هو الدفاع عن ألقابه الثلاثة التي حققها في الموسم الماضي، ولكنه يدرك أن الفريق بحاجة ليكون أفضل.

وأضاف بوايتنج : "المهمة الأصعب بعد الفوز بكل شيء هو تكرار نفس الأمر من جديد. كل الفرق تريد التغلب علينا. نحن بحاجة لنكون أفضل، يجب أن يكون هذا هو الهدف".

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