رياضة | لفتة طيبة من الوحدات الأردني لمؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر لفتة طيبة من الوحدات الأردني لمؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاطف السنغالي عبد العزيز اندي والمدافع يزن العرب نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني مع نجم الأهلي المصري مؤمن زكريا.

حيث قام السنغالي انداي وزميله يزن العرب بعد تسجيل نادي الوحدات هدف الفوز في شباك سحاب يوم أمس في بطولة الدوري بتقليد إحتفال مؤمن زكريا.

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وقام عدد كبير من مشجعي نادي الوحدات عبر مواقع التواصل الإجتماعي بنشر الصورة للحظة التعاطف مع اللاعب الذي يعاني من مرض في الأعصاب.

وكان نادي الوحدات قد تغلب على سحاب بهدف واحد مقابل لا شيء سجله النجم السنغالي آنداي.

ويواصل الوحدات بهذا الفوز صدارته لبطولة الدوري الأردني برصيد\ 21 نقطة من ثمانية جولات بالفوز في 7 وخسارة لقاء يتيم.