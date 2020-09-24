رياضة | بايرن ميونخ ضد إشبيلية.. " بعبع " مدريدي يحاصر لوبيتيجي ضد البافاري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ ضد إشبيلية.. " بعبع " مدريدي يحاصر لوبيتيجي ضد البافاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني اليوم الخميس مواجهة السوبر الأوروبي والتي يواجه فيها نادي بايرن ميونخ الألماني في العاصمة المجرية بودابست.

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على " كابوس " مدريدي يهدد جولين لوبيتيجي المدير الفني للفريق الأندلسي أمام بايرن ميونخ.

البُعبع المدريدي

نجح لوبيتيجي في تحقيق موسم إستثنائي مع إشبيلية حيث تمكن من إنهاء الموسم في الليجا في المركز الرابع على لائحة الترتيب كما توج بلقب الدوري الأوروبي على حساب العملاق الإيطالي إنتر ميلان.

لكن بطولة السوبر الاوروبي تمثل كابوس للوبيتيجي حيث كانت أولى مبارياته الرسمية مع ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد عام 2018 في بطولة كأس السوبر الأوروبي والتي شارك فيها الملكي بصفته حامل لقب التشامبيونزليج والروخيبلانكوس بعد تتويجه بالدوري الأوروبي.

وخسر الريال المباراة بهدفين مقابل أربعة أهداف وتسببت تلك الخسارة والنتائج التي حققها الفريق في الليجا لإقالة المدير الفني من منصبه وذلك بعد أشهر قليلة للغاية من التعاقد معه.

مواجهات لوبيتيجي ضد بايرن ميونخ

لعب لوبيتيجي ضد البايرن موسم 2014-2015 حينما كان مديراً فنياً لفريق نادي بورتو البرتغالي ونجح في تحقيق الفوز ذهاباً بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يتلقى خسارة ساحقة في الإياب بهدف واحد مقابل ستة.

حظوظ إشبيلية في الحصول على اللقب

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قبل اللقاء وبسؤال أي شخص في الوسط الرياضي فإن البايرن المرشح الأوفر حظ للحصول على اللقب في ظل القوة التي يتوفر عليها أبناء هانز فليك في جميع الخطوط خاصةً بعد أن افتتح الفريق مبارياته في البونسليجا بثمانية نظيفة في مرمى شالكه.

في الوقت الذي تمثل فيه بطولة السوبر الأوروبي العقبة التي لم ينجح إشبيلية في الفوز بها سوى في مرة يتيمة 2006 بالفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء قبل أن يخسرها في اربعة مناسبات على النحو التالي :-

السوبر الأوروبي 2007

خسر إشبيلية البطولة على ميلان الإيطالي حامل لقب دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1.

السوبر الأوروبي 2014

وفي نسخة 2014 كان الخصم ريال مدريد الإسباني حامل لقب التشامبيونزليج وخسر إشبيلية اللقاء بنتيجة 2-0.

السوبر الأوروبي 2015

كان الضيف هذه المرة فريق نادي برشلونة وفي واحدة من أبرز مباريات بطولة السوبر الأوروبي نجح برشلونة في تحقيق الفوز بنتيجة 5-4 بعد التمديد.

السوبر الأوروبي 2016

آخر النسخ التي لعبها إشبيلية في بطولة السوبر الأوروبي كانت ضد ريال مدريد 2016 وخسر بنتيجة 3-2 بعد التمديد حيث إنتهى الوقت الأصلي بنتيجة 2-2.