رياضة | نجم ريال مدريد مطلوب في روما

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد مطلوب في روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن روما الإيطالي يسعى للتعاقد مع الإسباني بورخا مايورال نجم ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن مسئولي روما فتحوا مفاوضات مع نظرائهم في ريال مدريد لمناقشة إمكانية التعاقد مع مايورال.

وأشار جيانلوكا دي مارزيو إلى أن بعض التقارير الصحفية كانت قد ذكرت في الأسابيع الأخيرة أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد معجب بالآداء الذي يقدمه مايورال في التدريبات وغير مستبعد إستمراره مع الفريق.

وأفاد جيانلوكا دي مارزيو بأن مايورال البالغ من العمر 23 عامًا هو من خريجي ريال مدريد ولعب على سبيل الإعارة في صفوف فولفسبورج الألماني وعاد إلى ريال مدريد في الصيف الحالي بعد أن لعب معاراً في ليفانتي الإسباني.