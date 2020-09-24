شكرا لقرائتكم خبر عن سيموني يضع برنامجا بدنيا شاقا للأورجوياني لويس سواريز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع ديجو سيموني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، برنامجا بدنيا خاصا لمهاجمه الجديد، لويس سواريز، المنضم حديثا من صفوف برشلونة الإسباني صباح اليوم الخميس.
وكشف موقع "ماركا" عن خضوع المهاجم الأورجوياني، لبرنامج بدني شاق على فترتين منذ غد لتأهيله بدنيا وفينا لإشراكه خلال الفترة القليلة المقبلة خلال مباريات أتيلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الذي بدأ منذ أسبوعا.
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