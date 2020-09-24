بروسيا دورتموند يتعاقد مع جيمي بيوني لاعب مانشستر سيتي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي بوروسيا دورتموند، مع اللاعب الإنجليزي جيمي بيوني جيتينز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. وانضم بيوني جيتينز لمواطنيه جادون سانوش، الذي انضم لدورتموند، وجود بيلينجهام في وصيف النسخة الماضية من الدوري الألماني. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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