شكرا لقرائتكم خبر عن ميرالم بيانيتش يكشف رسائل رونالد قبل رحيله لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ميرالم بيانيتش، لاعب برشلونة الجديد، عن الحديث الذي دار مع زميله السابق في فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالد، والذي قال له إنك ستكون متألقا داخل صفوف البرسا كونه فريق كبير ويمتلك عددا من النجوم وعلى رأسهم ليونيل ميسي.
ووفقا لموقع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فأن النجم البرتغالي أصيب بحالة من الحزن بسبب رحيل ميرالم بينانيتش عن صفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكنه في نفس الوقت كان سعيدا لأنني سأخوض تجربة جديدة داخل دوري كبير مثل الليجا.
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