شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يخطف سيرجينو دست من أياكس إمستر دام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع صحيفة "سبورت" الكتالونية، توقيع الأمريكي سيرجينو دست، ظهير أيمن أياكس أمستردام، لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة 5 مواسم مقبلة. وأوضح التقرير، أن ناديي برشلونة وأياكس قطعا شوطًا طويلًا من المفاوضات لإتمام الصفقة، بعد أن أبدى دست رغبته في الرحيل إلى البلاوجرانا.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك عقبة وحيدة تتمثل في شكل الدفع، حيث يريد أياكس الحصول على جزء من مبلغ الانتقال، مع إمكانية تأجيل الباقي.
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