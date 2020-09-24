شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يطيح بحارسه الأساسي بعد التعاقد مع إدوارد ميندي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع "ديلي ميل" البريطاني، عن خطة لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، للإطاحة بحارسه الأساسي كيبا، والاعتماد بشكل كبير على حارسه الجديد حديث التعاقد السنغالي، إدوارد ميندي، حارس مرمى رين الفرنسي السابق الذي انتقل لصفوف "البلوز" لمدة 5 مواسم.
وأكد التقرير، إن مدرب البلوز قرر الاعتماد على حارسه الجديد عقب الفضيحة التى وقع فيها كيبا خلال لقاء ليفربول الإنجليزي وتسببه في تسجيل ساديو ماني الهدف الثاني الذي قتل اللقاء ومنح حامل اللقب نقاط المباراة.
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