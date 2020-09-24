شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: أنا لاعب كرة ولا شأن لي بالسياسة.. وأريد الانضمام لفنربخشة التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى محمد مهاجم الزمالك، إنه يريد الرحيل والانتقال إلى فنربخشة التركي، خلال الموسم القادم، لخوض تجربة الاحتراف، ولا شأن له بالسياسة لأنه لاعب كرة فقط.

وأضاف مصطفى في تصريحات لـ«فرانس فوتبول» المجلة الفرنسية الشهيرة، :«وصلني عرض من فنربخشة وأنا اريد الانضمام للنادي، خاصة وأن سني صغير 23 عاما وهذا هو الوقت المناسب للرحيل إلى أوروبا والخروج من مصر».

ورد مصطفى على رفض رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أي عروض من تركيا قائلاً :«أنا لاعب كرة قدم محترف ولا علاقة لي بالسياسية. لاعبون مصريون آخرون لعبوا في تركيا مثل تريزيجيه والنني، أريد الرحيل إلى الدوري التركي في أسرع وقت لأتطور في هذه المسابقة العظيمة، أريد فقط القيام بوظيفتي، حاليا أنا لاعب في الزمالك أحد أكبر أندية إفريقيا، اللعب له مليء بالحماسة دائما ومشجعو النادي عاطفيون للغاية، إنه مؤسسة كبيرة في مصر، وأتشرف بالانتماء له».

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد كشف عن وصول عرضين تركيين لـ مصطفى محمد قبل عدة أيام.

وذكر التقرير أن فنربخشة عرض على الزمالك 2,5 مليون يورو مقابل مصطفى محمد، لكن النادي المصري يأمل في الحصول على 3 أو 4 ملايين يورو مقابل مهاجمه الشاب.

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