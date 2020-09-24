شكرا لقرائتكم مصطفى محمد لـ"فرانس فوتبول": أريد فناربخشة.. وهذه حكايتى مع الأناكوندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مصطفى محمد، نجم هجوم فريق الزمالك، لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن موقفه من العرض المقدم من فريق فناربخشة التركى، للحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 2.5 مليون يورو، كما تحدث عن لقب البلوزر، الذى تطلقه الجماهير المصرية عليه.

قال مصطفى محمد، عن عرض فناربخشة التركي،:"أنا أرغب فى الإنضمام إلى هذا النادى التركي الرائع، لقد حان الوقت من أجل إتخاذ خطوة إلى الأمام والإنضمام إلى أحد الأندية الأوروبية".



مصطفى محمد

أضاف نجم هجوم الفارس الأبيض، قائلا:"أن لاعب كرة قدم محترف، أريد اللعب مع فريق فناربخشة التركى، فى أسرع وقت ممكن، أريد أن يتطور مستواى فى بطولة كبيرة مثل الدوري التركي.

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وعن تطوره الكبير مع الزمالك، رد قائلا:"شرف كبير أن ألعب للزمالك، إنه أحد أكبر الأندية في إفريقيا، هناك دائما حماس دائم لدى الجماهير، يدفع اللاعبين من أجل تحقيق البطولات".

وعن لقب البلدوزر، قال مصطفى محمد:"الناس تطلق هذا اللقب، فى إشارة إلى اللاعب القوى، ولكن مؤخرا حصلت على لقب جديد، وهو الأناكوندا".

وكان مسؤولو نادى الزمالك، قد رفضوا مؤخرا عرضًا من نادي فنار بخشة التركي للتعاقد مع مصطفي محمد، مقابل 2.5 مليون يورو بالإضافة لـ 5% من إعادة بيعه مستقبلاً، ورفض نادي الزمالك العرض بسبب ارتباط الفريق بمواجهتي الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة التي يسعى الزمالك للتويج بها بعد غياب أكثر من 18 عام.