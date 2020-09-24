الامارات | أحمد العطاس يجري عملية جراحية في الأنف

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العطاس يجري عملية جراحية في الأنف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى لاعب فريق شباب الأهلي لكرة القدم أحمد العطاس عملية جراحية في الأنف أمس، وفقاً لما ذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأوضح النادي أن العطاس عاد إلى دبي، عقب تعرضه لإصابة قوية في الأنف خلال مباراة شباب الأهلي وباختاكور الأوزبكي في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا. Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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