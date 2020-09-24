الامارات | الاتحاد الأوروبي يعتمد التبديلات الخمسة في أبطال أوروبا ودوري الأمم

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعتمد التبديلات الخمسة في أبطال أوروبا ودوري الأمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم أنه سيبقي على قاعدة السماح بإجراء خمسة تبديلات في مسابقاته للموسم الكروي الجديد، والتي اعتمدت بعد استئناف المنافسات الموسم الفائت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، فيما لم يحدد ما إذا ستنطبق على نهائيات كأس أوروبا للمنتخبات. وأشار الاتحاد القاري الى ان "قرارا آخر" سيتخذ في وقت لاحق بما يخص كأس أوروبا التي أرجئت من العام الحالي إلى صيف 2021 بسبب الجائحة.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في العاصمة المجرية بودابست حيث تقام مساء اليوم مباراة الكأس السوبر الاوروبية بين بايرن ميونيخ الالماني واشبيلية الاسباني "سيتم السماح بإجراء خمسة تبديلات لجميع مباريات دوري الأمم الاوروبية، ومباريات الملحق المؤهلة لكأس أوروبا وتصفيات كأس أوروبا للسيدات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ودوري أبطال أوروبا للسيدات".

وكان العديد من المدربين قد طالبوا بإعادة هذه القاعدة، بعد عدم العمل بها في اول جولتين من دوري الامم الاوروبيية مطلع الشهر الحالي، وذلك نظرا للجدول المزدحم للاندية بين انتهاء الموسم الكروي الفائت واستكمال المسابقتين القاريتين (دوري الابطال ويوروبا ليغ) في أغسطس وانطلاق الموسم الجديد في البطولات الوطنية بعد إجازة قصيرة.

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ومن أبرز المدربين الذين طالبوا باعتماد القاعدة في دوري الامم ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا بطل العالم، الالماني يواكيم لوف مدرب "ناسيونال مانشافت" والاسباني لويس انريكي مدرب "لا روخا". واعتمد العديد من الدوريات الكبرى هذه القاعدة للموسم الجديد كالفرنسي والاسباني والالماني، فيما لم تصوت عليها اندية الدوري الانكليزي الممتاز التي اكتفت بالتبديلات الثلاثة التقليدية.

ولاقى هذا القرار استحسان النقابة العالمية للاعبين (فيفبرو) التي اعتبرت انه "سيساعد بشكل أفضل في التعامل مع عبء العمل غير المسبوق الذي سيواجهه اللاعبون في الأشهر المقبلة". كما أعلن ويفا أن نهائيات النسخة الحالية من دوري الامم ستقام بين السادس والعاشر من اكتوبر 2021 مشيرا الى ان ايطاليا، هولندا وبولندا أبدت رغبتها في استضافة المباريات (نصف النهائي والمباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث). وأقيمت نهائيات النسخة الاولى في البرتغال في عام 2019 حيث حقق كريستيانو رونالدو وزملاؤه اللقب على حساب هولندا.

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