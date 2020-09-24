الامارات | عاجل.. إصابة ابراهيموفيتش بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إصابة ابراهيموفيتش بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر النادي الإيطالي الخميس. كتب النادي اللومباردي "يعلن ميلان ان نتائج المسحة التي خضع لها زلاتان إبراهيموفيتش جاءت إيجابية قبل مباراة اليوم بين ميلان وبودو غليمت (النروجي).. أبلغنا السلطات الصحية المختصة، ووُضع اللاعب فورا في حجر صحي.. كل المسحات الإضافية التي أجريت على الفريق جاءت سلبية". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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