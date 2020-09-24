شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يودع مهاجمه بفيديو مؤثر بعنوان «سواريز أسطورة برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق برشلونة نجمه لويس سواريز " Suarez " حيث عرض الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر" فيديو خاص لنجمه السابق يتضمن افضل اللقطات الخاصة بالاهداف والمروغات للنجم الأوروغوياني خلال الست سنوات التى قضاها مدافعا عن الفريق الكتالونى

وكتب تعليقا عليها " سواريز اسطورة برشلونة "

وامس أعلن فريق أتلتيكو مدريد في بيان تعاقده مع سواريز فيما أوضح برشلونة في بيان اخر أن أتلتيكو سيدفع ستة ملايين يورو كمكافأة لضم المهاجم الدولي الأوروغوياني.

سواريز صاحب ال 33 عاما انتقل إلى برشلونة قادما من ليفربول الإنجليزي وفاز مع برشلونة ب 13 لقبا ويحتل المركز الثالثة ضمن لائحة أفضل الهدافين في تاريخ برشلونة ب 198 هدفا.