شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد مهاجمه الشاب من التشيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد النادي الأهلي لاعبه الشاب أحمد عبدالقادر، الذي كان مُحترفًا بنادي سبارتا براج التشيكي، بعد متابعة الجهاز الفني بالفريق للاعب خلال الفترة الماضية، التي قدم فيها عروضًا جيدة مع ناديه التشيكي.

وحسمت رغبة أحمد عبدالقادر، الشهير بـ«حمدي» عودته إلى الأهلي، إذ فضل العودة إلى النادي عن عروض أخرى تلقاها خلال الفترة الماضية، لكنه وقع للنادي مع أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات، في حضور وكيل أعماله.

ويُعد أحمد عبدالقادر، أحد أبناء الناشئين في الأهلي، ولعب عدة مواسم في القطاع، وظهر فيها بشكل جيد، قبل أن يخوض تجربة احتراف أوروبية مع نادي سبارتا التشيكي، ويعود بعدها إلى الأهلي.