شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون والدحيل.. الفوز ينقذ كارتيرون من «المقصلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق عن الساعة الثامنة مساء، المواجهة التي تترقبها جماهير القلعة البيضاء، بين التعاون السعودى والدحيل القطرى، في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دورى أبطال آسيا، وذلك بسبب رحيل كارتيرون المفاجئ عن القلعة البيضاء وتوليه القيادة الفنية في نادى التعاون.

واحتفلت جماهير القلعة البيضاء عن مواقع التواصل الإجتماعى بالخسارة التاريخية التي منى بها كارتيرون والتعاون في المباراة الماضية أمام الشارقة الإماراتى.

ومنذ تولى كارتيرون المسؤولية في النادى السعودى، خسر المواجهتين التي قاد فيهما الفريق، وكانت الكارثة خسارته من الشارقة الإماراتى بسداسية نظيفة، وتعتبر مباراة اليوم هي الفرصة الأخيرة لكارتيرون لإنقاذ رأسه، حيث إن الفوز يؤهله للدور المقبل في البطولة القارية، إما التعادل أو الخسارة تطيح به خارج البطولة بعدما تولى مسؤولية الفريق وهو متصدرا لمجموعته.

وقال كارتيرون عن المباراة: «مباراة الدحيل تمثل تحديا جديدا لنا جميعا، إذا نجحنا بتجاوز الأزمة سيكون أمرا رائعا، المباراة تمثل نهائيا بالنسبة للتعاون، لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاث للتأهل، علينا أن نبذل أقصى ما لدينا من جهد لتحقيق الفوز رغم صعوبة المهمة، لم نفقد الأمل بعد، وعلينا أن نتمسك بحظوظ الفريق حتى النهاية».