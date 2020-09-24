شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال السعودى: ندرس استبعادنا بشكل قانونى للحفاظ على حقوق النادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، أن فريقه خرج بطلا ومرفوع الرأس من دوري أبطال آسيا، معتذرا لكافة الجماهير الهلالية.

وقال فهد بن نافل في تصريحات إعلامية، "البيان الذي صدر من نادي الهلال يحكي حالة الفريق، والنقاط كثيرة ستدرس بشكل قانوني لنحافظ على حقوق الهلال، والبطولة تغير نظامها كامل لأنها بطولة استثنائية، طلبنا التأجيل لظروف قاهرة ولم يقبل طلبنا من الاتحاد الآسيوي للعبة، نعتذر لكافة جماهير الهلال، فطموحنا كان الحفاظ على اللقب وحاولنا لكن الجائحة والفيروس وقف أمامنا، والظروف كانت أقوى وقاهرة، وخروجنا خروج الأبطال ومرفوعي الرأس".

وأضاف، "سلامة اللاعبين في المقام الأول، وقرار عدم مشاركة العبدان وسلمان الفرج والواكد كان قرارا هلاليا".

وأتم "الظروف لم تسمح لنا بالاستمرار في البطولة ومواصلة مشوارنا نحو الحفاظ على اللقب، وقدر الله وما شاء فعل، وخرجنا مرفوعي الرأس، وبكل تأكيد الاستبعاد أحزننا جميعا". الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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