شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغوص يدخل موسوعة «جينيس» بأكبر كلمة سلام بقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكنت مصر من تحقيق الرقم القياسي بموسوعة جينيس ريكورد العالمية، بالتزامن مع يوم السلام العالمى وذلك بتصميم أحرف أكبر كلمة سلام «Peace»، باستخدام 551 سترة نجاة في زمن قياسي 13 دقيقة و37 ثانية على ضفاف قناة السويس وبالتحديد من مدينة الإسماعيلية، وذلك بعد تجاوز الشروط التي وضعتها جينيس للأرقام القياسية لتصميم أحرف أكبر كلمة سلام.

لتصبح الاحتفالية المصرية بيوم السلام العالمى هي الاحتفالية الوحيدة في العالم التي تم تسجيلها بموسوعة الأرقام القياسية.

جاء الحدث بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وهيئة قناة السويس، والمجلس الوطنى للشباب، وبمشاركة وحضور الربان البطل العالمى ولاء حافظ، صاحب فكرة تحدى يوم السلام العالمى.

ورحبت جينيس ريكورد للأرقام القياسية بالطلبات التي دعتها للتواجد أكثر داخل مصر والتي تطالب بتسجيل أرقاما قياسية جديدة خاصة بها ووعدت جينيس للأرقام القياسية بزيادة انتشارها داخل مصر بعد الأداء المشرف الذي قدمه المصريون في تحقيق الرقم القياسي في تصميم أكبر كلمة سلام.